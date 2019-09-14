Adalet bakanlığı hakim savcı alım son dakika ilanı

Adalet Bakanlığı son dakika hakim savcı alım ilanı yayınladı. Binlerce Adalet Bakanlığı personel alım ilanından sonra Adalet Bakanlığı hakim savcı atamaları son durum ne, Adalet Bakanlığı hakim savcı alımları 2019 ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı 300 hakim savcı alımları başladı mı? Soruları sorulmaya başlandı.

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı detaylarına bakacak olursark, Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakat ile bin adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı alınacak. Peki hakim savcı alımları ne zaman ve nereden yapılacak?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alınları nereden yapılacak?

Başvurular, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılabilecek. Sınav, ÖSYM tarafından 29 Aralık Pazar günü Ankara'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda yıl sonunda bin 300 hakim ve savcı adayı alımı yapılacağını bildirmişti.