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Adalet Bakanı’ndan idam cezası açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, idam cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
Adalet Bakanı’ndan idam cezası açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emine Bulut cinayetinin ardından idam tartışması yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gönlüm idamdan yana" demişti. Konu Adalet Bakanı Gül'e de soruldu.

İdam cezası tartışmaları

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu konu parlamentonun vereceği karardır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir. Kadına yönelik şiddet Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız.

Adaylık sürecinde sicil kontrolü

“Bu konu da elbette değerlendirilebilir. Yasal boyutu olan bir düzenlemedir.”

Bakan Kurum ise şöyle konuştu:

''Tatil beldelerinde koy denetimlerinde İlgililere aykırılıkları gidermek için süre verildi. İmara aykırılıkları gidermemeleri halinde resen bakanlıklarımızın gidereceği söylendi. 1870 konut 6 otel 18 projenin incelemesi tamamlandı. 12 proje için mühürleme işlemi yapıldı. 20 adet kıyı tesisinde imara aykırılıklar sebebiyle mühürleme yapıldı. Kaçak yapı ile mücadele noktasında kararlıyız. Tüm kaçak yapıları tespit ederek yıkımları süreç içerisinde gerçeştireceğimizi tekrar paylaşalım.''

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. idam
  3. idam cezası
  4. Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi
  5. Emine Bulut
  6. Kadına Şiddet
  7. Meclis Genel Kurulu
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Murat Kurum

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  • yasin biçkioğluyasin biçkioğlu43 dk önce
    Sayın bakan meclisin vereceği karar diyorsunuz çoğunluk ak parti ve mhp değil mi neden yasayı getirmiyorsunuz o zaman dalga geçer gibi konuşuyorsunuz. idam kadın cinayetlerindemi aklınıza geliyor, kısas diye Allahın bir emri var kasten adam öldürmenin cezası idamdır, bunun affınıda isterse mağdurun yakını yapar yada yapmaz. ama sizi bu feminist kafayla idamı sadece kadın cinayetlerine özel çıkartırsınız.
  • APTALLAŞI YORUMAPTALLAŞI YORUM51 dk önce
    Yav aklımızla alay etmeyin bari... Eski siyasilerin halkın gözünün içine baka baka yalan söylemelerinden bıkmıştık, siz onları da geçtiniz. Parlamentonun işiymiş, Parlamentonun başında ben varın sanki... Çıkın deyin ki biz AB'ye yuları kaptırmışız. İdamı kaldıramayız... Önüme gelirse imzalarım... Dağdaki çoban bile bu konuda kimin yetkili olduğunu biliyor yahu... Vatandaşı aptal yerine koymayın. Zekanın hepsi sizde toplanmamış, vatandaşa dağıtılan bölümü de bu konuyu anlamak için bize yetiyor.
  • mehmetmehmet53 dk önce
    SEN VER TEKLİFİNİ, KARARI PARLAMENTO VERSİN. REİS DE İKİDE BİR ÖNÜME GELSİN ONAYLARIM DİYORDU. İDAMIN MECLİSE GELMESİ REİS'İN AĞZINDAN ÇIKACAK LAFA BAKMIYOR MU? 24 HAZİRANDAN ÖNCE MECLİSTEN GEÇMESİ ARİTMETİK OLARAK MÜMKÜNDÜ, BUGÜN İSE REFERANDUMA BİLE GÖTÜRÜLMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR.
  • ahmwtahmwt55 dk önce
    tum partiler ortak onerge versin, siyasi istismar konusu yapmasin bunu

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