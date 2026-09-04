Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütüne dev operasyon!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütlerine yönelik amansız mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla yürütülen kapsamlı soruşturmalar neticesinde düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonlarda, kamu düzenini ve vatandaşın huzurunu tehdit eden 4 yeni nesil suç örgütü çökertilme aşamasına getirildi.

46 şüpheli hedef alındı! Çetelerin kökü kazınıyor!

Bakan Gürlek, iki ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 46 şüphelinin hedef alındığını açıkladı. Şehir eşkıyalarına ve yeni nesil organize suç çetelerine nefes aldırmamakta kararlı olan emniyet ve yargı birimlerinin koordineli çalışmasıyla, organize suç yapılarına ağır bir darbe daha indirilmiş oldu.