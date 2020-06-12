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Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki:

"Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır" - "Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz"

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:07:04 -
Adalet Bakanı Gül'den Metin Topuz kararını eleştiren ABD makamlarının açıklamalarına tepki:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına tepki göstererek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, emir alacağı tek mercinin Anayasa ve kanunlar olduğunu belirtti.

Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz." ifadelerini kullandı.

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