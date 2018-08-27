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Adalet Bakanı Gül'den Arakan soykırımı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BM'nin Myanmar'daki soykırıma ilişkin yayımlanan raporun, ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ettiğini belirtti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:55
Adalet Bakanı Gül'den Arakan soykırımı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletlerin (BM) Myanmarlı generaller için soykırım yargılaması talebine ilişkin, "Bugün yayınlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından Birleşmiş Milletler'in Myanmar raporuna ilişkin, "Bugün yayınlanan BM Myanmar raporu, Arakan Müslümanları başta olmak üzere ülkedeki savunmasız sivillerin uğradığı soykırımı teyit ediyor. Rapordaki ifadelerle uluslararası hukuka göre şüphe götürmeyecek ağır suçlara karşı uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:55
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