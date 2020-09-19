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Siyaset Adalet Bakanı Gül: Yunan makamları hukukun gereğini acilen yapmalı
Siyaset

Adalet Bakanı Gül: Yunan makamları hukukun gereğini acilen yapmalı

Adalet Bakanı Gül, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 07:04:00 -
Adalet Bakanı Gül: Yunan makamları hukukun gereğini acilen yapmalı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün Yunanistan'da yayınlanan Demokratia gazetesinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi. 

"Bir Yunan paçavrasının Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık bir suçtur. Yunan makamları bu kabalık ve suça karışmamalı, kanunun gereğini acilen yapmalılar. ." değerlendirmesinde bulundu.

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