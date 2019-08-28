Adalet Bakanı Gül, KKTC’te

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ile kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam KKTC’ye geldi. Adalet Bakanı Gül, sabah saatlerinde ilk olarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabri ile Cumhuriyet Anıtı ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti. Gül, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret etti. Daha sonra CumhuriyetAnıtı’na çelenk koyan Bakan Gül saygı duruşunda bulundu. Bakan Gül, anıt özel defterini imzaladıktan sonra KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ınkabrini ziyaret ederek dua etti.

Bakan Gül, anıt özel defterine “Kurucu Cumhurbaşkanı aziz Denktaş. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı sıfatı ile kurucusu olduğunuz KKTC’de gerçekleştirdiğimiz ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Tarih sizi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla ömrünün son nefesine kadar Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına adayan lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs Türkü’nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz daima şükranla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün daima yanında olacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin huzur ve refahını teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuzşad olsun” ifadelerini yazdı.