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Aktüel Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır."
Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:43:02 -
Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır."
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