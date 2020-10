Adalet Bakanı Gül, gazetecilerle bir araya geldi: (2)

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karara ilişkin, "AİHM'in vermiş olduğu karar siyasi bir karar. Asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Anadolu Yayıncılar Derneğinde gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruları vererek kamuya nüfus ettiğini hatırlatan Gül, örgütün demokrasi, adalet düşüncesinin olmadığını, "amirlerinden değil ağabeylerinden emir alan" zihniyetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yargının el uzatılmayacak, ele geçirilecek yer olmadığının altını çizen Gül, "Bunu kim yaparsa yapsın, alnı secdede olan da yapsa bu FETÖ'cülük zihniyetidir, mücadele etmek lazım." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaklaşık 4 bin yargı mensubunun ihraç edildiğini aktaran Gül, Anadolu insanı gençlerin, stajını tamamlayamayanların kürsüye çıktığını aktararak, "Anayasa'ya baktılar, Pensilvanya'ya değil. Eksikleri yeni alımlarla telafi etmeye çalışıyoruz." dedi.

Darbe girişiminin ardından hakim ve savcı stajı süresinin bir yıla düşürüldüğünü anımsatan Gül, bu sene itibarıyla da sürenin 2 yıla çıkarılacağını bildirdi.

Gül, FETÖ'yle mücadele eden yargıya sistematik saldırının örgütün işine yaradığına işaret etti.

Hakim-savcı yardımcılığının getirileceğini ifade eden Gül, bu uygulamanın önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in görevden alındığının belirtilmesi üzerine Gül, "Başhekim yardımcısı olmuşsun, sen tiyatro ya da şaklabanlık yapacaksan çok güzel sahneler var, oraya gidersin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tutuklama oranı yüzde 16,8"

Soru üzerine Bakan Gül, uyuşmazlıkları sona erdiren önemli hakemlik kurumu yargının, gündelik magazinin, siyasal rekabetin konusu olmaması gerektiğine dikkati çekti.

Sosyal medyada yürütülen yargı tartışmalarına da değinen Gül, vatandaşların kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 41 olan tutuklama oranının şu anda yüzde 16,8 olduğunu anlatan Gül, halen yaklaşık 43 bin tutuklunun bulunduğunu kaydetti.

- Kobani eylemleri soruşturması

Kobani eylemleri soruşturmasına yönelik soru üzerine Gül, Gezi ve Kobani olaylarıyla sokak üzerinden vesayet devşirme alanında vandalların, teröristlerin devreye girdiğini belirtti.

Yargının yaşananlarla ilgili gerekli süreci yürüttüğünü, yürütmeye devam ettiğini aktaran Gül, 6-8 Ekim olaylarında çok büyük vahşetler yaşandığını dile getirdi.

Bölge halkının, Kürtlerin en büyük sorununun PKK olduğuna işaret eden Gül, "Oy alıncaya kadar kapılarına geldi, oy aldıktan sonra kapısının önüne çukur kazdı." diye konuştu.

Gül, savcılığın soruşturmayı gizli yürüttüğünü, vardığı sonucu kamuoyuyla paylaşacağını sözlerine ekledi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunun, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğinin hatırlatılması üzerine Gül, milletvekilliği devam eden Çelik'in yargılamasının önündeki engelin kaldırıldığını bildirdi. Abdulhamit Gül, yargılama sonrasında bir karar verileceğini ifade etti.

- Anayasa Mahkemesiyle ilgili tartışmalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik açıklamalarının sorulması üzerine Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anayasa Mahkemesi de HSK'de, yargısal tüm yönetim kademeleri de daha iyiye ulaşmak için, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için ihtiyaç duyulan her türlü değişiklik yapılabilir, her türlü değişiklik mümkündür. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği temsilcilerdir, parlamentodur. Parlamento bu anlamda her şeyin üstündedir. Bu konuda Anayasa değişikliği gerekiyor, oturup kanunla yapılacak konu değil. Anayasa konusunda mutabakatla olabilir. Burada hukukun üstünlüğü, daha etkin çalışma anlamında nasıl bir yapıya kavuşur bu husus çok önemli."

Yargıdaki yol haritalarına yönelik Gül, "e-Duruşma" uygulamasının gelecek hafta İstanbul'da da başlatılacağını, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesi uygulamasına geçildiğini, Bakanlık bünyesinde Yapay Zeka Müdürlüğünün kurulduğunu anlattı.

- "AİHM'in vermiş olduğu karar siyasi bir karar"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Ermenistan'ın başvurusu üzerine verdiği karara da değinen Gül, şunları kaydetti:

"AİHM'in vermiş olduğu karar siyasi bir karar. Asla ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karar. Böyle bir şeyde tedbir kararı baki olmuş da değil. Alelacele Ermenistan'ın gazete küpürleriyle vermiş olduğu birtakım iddiaları üzerine AİHM gibi mahkemenin bu şekilde karar vermesi kabul edilebilir değil. Türkiye'yi zikrediyorsun, Türkiye'yle ilgili bu konuda herhangi bir görüşünü, bilgisini dahi almıyorsun. AİHM'in, uluslararası siyasi kurum olmadığını hatırlaması lazım. AİHM bir mahkemedir, bir insan hakları mahkemesidir, siyasi denetim mekanizması, uluslararası kurum değildir. AİHM'in, Ermenistan'ın tezleri doğrultusunda vermiş olduğu, yanlı, hukuki hiçbir temeli olmayan bu kararının kabul edilebilir yanı yoktur."

Abdulhamit Gül, kararın Türkiye açısından hiçbir hükmünün, geçerliliğinin bulunmadığını vurguladı.

