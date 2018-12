Adalet Bakanı Gül: Bu birliktelik, bu ittifak devam edecektir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yerel seçimlerde MHP ile olan iş birliğinin devam edeceğini belirterek, "Bu birliktelik, bu ittifak devam edecektir" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e geldi. Bakan Gül ilk olarak geçtiğimiz günlerde ağabeyi vefat eden Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaasalan'ı ve halası vefat eden Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti. Adalet Bakanı Gül daha sonra Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Gül, Sivas Valisi iken Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül'e hayırlı olsun dileklerinde bulurdu. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden Bakan Gül, yeniden belediye başkan adayı olmasından dolayı Şahin'i tebrik etti.

"Cumhur İttifakı devam edecek"

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti ve MHP'nin genel seçimlerde yürüttüğü 'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:



"Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında görüşmeler gerçekleşti. Bunların sonucunda her iki partiden yetkili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah cumhurbaşkanımızın dönüşüyle beraber bu süreç şekillenmiş olacak. Tekrar görüşmeler yapılacak ama önemli olan şu; Türkiye özellikle 15 Temmuz'da FETÖ' nün darbe girişimiyle birlikte Türkiye'nin huzurunu bekasını bozmaya karşı yönelik tehditlere karşı cumhurun oluşturduğu bir ittifaktır. Yani seçimlerden de öte şunun bunun belediye başkanı, milletvekili olmasından öte, Cumhur İttifakı, ortak mefkûrenin adıdır. Bu iki partinin de ötesinde milletin ortak ittifakının bir arada olmasının yol yürüyüşünün adıdır Cumhur İttifakı. Bu nedenle elbet bu mana yürüyecektir. 7 Ağustos ruhudur. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'a karşı dik duruşun anlamıdır. Türkiye'nin demokratik dönüşümü anlamındaki bir yol arkadaşlığıdır. Dolayısıyla bu birliktelik bu ittifak devam edecektir. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları bu manaya yöneliktir. Ben bu birlikteliğin ülkemizin geleceği için çok anlamlı işler yapacağına ve ülkemiz için başarılara imza atacağına inanıyorum."



Zeugma'nın eksik parçalarının getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Gül,Fatma Şahin'in 31 Mart seçimlerinde her kesimden desteklenmesini beklediğini ifade etti.