  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusuyuz."
Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusuyuz."

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:31:28 -
Adalet Bakanı Gül: "Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda yılmaz destekçisi ve savunucusuyuz."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler
Dünya

Ermenistan'a bir tokat daha! İmha edildiler

Sahadan alınan bilgilere göre; Azerbaycan'ın, Ermeni hava savunma birimlerinin 12 OSA uçaksavar füze sistemini farklı yönlerde imha ettiği b..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na bomba 'Ermenistan' teklifi
Siyaset

Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na bomba 'Ermenistan' teklifi

Dün ortaya çıkan görüntülerde Ermeni askerler cepheden ağlayarak kaçıyordu. Melih Gökçek söz konusu videoyu paylaşarak CHP İstanbul İl Başka..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı