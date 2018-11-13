Adalet Bakanı Gül Ankara Baro Başkanı'nı kabul etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gül, Ankara Barosu Başkanı Sağkan ile Baro Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktaki görüşmede, Adalet Bakan yardımcıları Yıldız Seferinoğlu, Cengiz Öner ile Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin de yer aldı.