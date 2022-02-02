Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Ama'lar anamızı ağlattı!

Geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda yemin eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti.

Bakan Bekir Bozdağ konuşmasında, aile içi ve kadına şiddet ile mücadele konusuna değindi.

"Yerine getirilmeyen adalet başka haksızlıklara kapı açar"

Kadına karşı şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, iyi hal indirimleri ve tutuklamalarla ilgili konuşarak şunları söyledi:

"Merhamet yerine adalet neyi emrediyorsa onun üzerine hareket etmemiz lazım. Bunları yapmazsak başka haksızlıklara kapı aralamış oluruz.

"Kravata, boyun bükmeye uygulanan indirimler üzerinde duracağız"

Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde de durup bu konuda da yeni bir adım atmak gerektiğine yürekten inanıyorum. İyi hal indirimi; elbiseden, kravattan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerine uygulanan bir ceza indirim nedenidir.

"'Ama'lı cümleler anamızı ağlalttı"

'Ama'lı cümle kurarsak kaybederiz. 'Ama'lar bizim anamızı ağlattı.

"Sosyal medya baskısıyla karar alan yargı zarar verir"

Sosyal medyanın, gazetelerin baskısıyla karar alan yargı bize zarar verir.

"Doğru kararı ayaklanma olmadan vermeliyiz"

Doğru kararı kamuoyu ayaklanmadan biz vereceğiz."