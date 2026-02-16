  • İSTANBUL
Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Zonguldak'taki maden ocağındaki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Zonguldak'taki maden ocağındaki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, duyurdu! Zonguldak'taki maden ocağındaki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükte, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

GÖÇÜKTEN 1 İŞÇİ YARALI ÇIKARILDI

Zonguldak'ın Gelik Beldesinde Dağbaca mevkiinde bulunan Hüseyin Bektaş'a ait maden ocağında yaşanan göçüğün ardından başlatılan kurtarma operasyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ve jandarma ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yer altındaki zorlu şartlara rağmen madenci İsmet Kabuk'un bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, talihsiz işçiyi sağ olarak yeryüzüne çıkarmayı başardı.

 

Sağ salim gün ışığına çıkarılan İsmet Kabuk, ocak önünde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk muayenesinin ardından genel sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Kabuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlk işçinin kurtarılması umutları artırırken, kahreden haberler geldi. Göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret'in (60) cansız bedenlerine ulaşıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

