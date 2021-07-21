Adalar vapur kalkış dönüş saatleri! Bostancı, Heybeli, Burgaz, Kınalı, Kadıköy, Eminönü, Kabataş, Beşiktaş Adalar vapur saatleri

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayıp da İstanbul'da kalanlar, gezmek ve denize girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren Adalar'a akın etti. Eminönü ve Kabataş vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman maskesiz vatandaşların olduğu ve sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Samsun'dan geldiğini söyleyen Tuncay Öztürk, ''Bize 'İstanbul tamamıyla boşalmış, kimse kalmamış' diyorlardı ama yine her yer kalabalık'' derken bayram tatili için Azerbaycan'dan geldiğini belirten Ferhat Kerimov ise ''Koronavirüs vakaları arttı ama tedbirimizi alıyoruz. Korkumuz var ama biraz stres atmak istedik'' diye konuştu.

Adalar vapur kalkış saatleri!

Adalar'a Kurban Bayram tatili için günü birlik ziyarete gidenler Adalar vapur sefer kalkış ve varış saatlerini merak ediyor. İşte Adalar vapur sefer saatleri