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Yerel Adalar kurban kesim yerleri 2021 Adalar’da kurban kesim yerleri nerede?
Yerel

Adalar kurban kesim yerleri 2021 Adalar’da kurban kesim yerleri nerede?

Adalar kurban kesimleri nerede yapılacak? 2021 Kurban Bayramı Adalar kurban kesim alanları Adalar’da yaşanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arefe günü kurban kesim yerleri İstanbullulara tarafından merak ediliyor. Kurban kesim alanlarının merak edildiği yerler arasında İstanbul Adalar. Peki Adalar’da kurbanlıklar nerede kesilecek? Kınalı, Burgaz, Heybeli ada kurban kesim yerleri.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 12:18:00 - 2021-07-19 12:20:23
Adalar kurban kesim yerleri 2021 Adalar’da kurban kesim yerleri nerede?

Adalar kurban kesim yerleri nerede? Adalar'da kurban kesimleri nerede yapılacak? Adalı vatandaşlar, geçmiş dönemlerde her adaya uğrayan çıkarma gemileriyle kurbanlarını alarak kendi bahçelerinde kesim işlemini gerçekleştirebiliyordu. Bu yıl 5 mahalleden oluşan Adalar ilçesi için tek kurban kesim ve satış alanı Büyükada’da belirlendi. Kınalıada ve Burgazada’da kurban satış ve kesim alanı belirlenmedi. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan ve İlçe Gıda Orman ve Tarım Müdürü Dr. Feramis Çiftçi’nin gayretiyle Heybeliada ormanlık alanında sadece küçükbaş hayvanların satışına izin verilen bir alan kuruldu. 

Adalar Belediyesi’ne çağrıda bulunan AK Parti Adalar İlçe Başkanı Sina Şen, “Kurban kesim alanı konusunda belediyenin bir aksiyon almadığını görüyoruz. En basitinden, Kınalıada’da taş ocakları denen bir mevki var. Şehrin merkezinden uzak. Burada vatandaşlarımıza belediye tarafından böyle bir imkan sunulabilir. Vatandaşlarımız böyle bir hizmeti alarak dini vecibelerini de yerine getirmiş olabilirler. Ama Kurban Bayramı’na birkaç günlük zaman dilimi kalmasına rağmen böyle bir aksiyon söz konusu değil. Dolayısıyla da vatandaşlarımız dini vecibelerini yerine getirememekten de hakikaten üzüntü duymaktadırlar." diye konuştu.

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