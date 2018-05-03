Adaçaylı bal kabağı çorbası tarifi
Çayını içmeye alışık olduğunuz adaçayının bal kabağı ile yapılan çorba tarifini denediniz mi?03 Mayıs 2018 Perşembe 20:58
Dünya mutfağından adaçaylı bal kabağı çorbası tarifini mutlaka deneyin...
MALZEMELER:
500 g bal kabağı
6 su bardağı sebze suyu
35 g tereyağı
2 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı kurutulmuş adaçayı
100 ml krema
Yarım çay kaşığı muskat rendesi
ÜZERİ İÇİN:
Taze adaçayı
HAZIRLANIŞI:
Bal kabağının kabuklarını soyup iri doğrayın. Su ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirip fazla suyunu süzün. Tereyağını ayrı bir tencerede eritin. Unu ilave edip kavurun. Sebze suyunu ilave edip karıştırın. Bal kabaklarını ekleyin. Tuz, karabiber ve kurutulmuş adaçayı tatlandırıp 10 dakika daha pişirin. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Krema ve muskat rendesini ekleyin. Bir taşım daha kaynatıp taze adaçayı yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.
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