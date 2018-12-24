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Adaçayının faydaları nelerdir?

Adaçayının faydaları Orta Çağ'dan günümüze kadar gelmiştir. Ülkemizde yaygın olarak Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştirilmektedir. Adaçayının faydaları nelerdir? İşte adaçayı faydaları hakkında detaylar…

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
Adaçayının faydaları nelerdir?

BEYNE FAYDALIDIR

Adaçayının beyne faydalı olduğu bilinmektedir. Hafızayı güçlendirici etkisinin yanında Alzheimer hastalığına da iyi geldiği söylenir.

RAHİM AĞZINI İYİLEŞTİRİR

Rahimde meydana gelen rahatsızlıkları giderici etkisi bulunur. Rahimde meydana gelen iltihaplanmaları giderir, çocuk sahibi olmak isteyenlere günde 1 bardak içmeleri önerilir.

MENOPOZ DÖNEMİ

Menopoz döneminde kadınlarda meydana gelen sıcak basması ve çeşitli şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. 

DİNÇ TUTAR

Yorgunluk ve halsizlik sorununa iyi gelir. Zinde ve dinç kalmanıza yardımcı olur. Ancak tansiyonu düşürme etkisi bulunmasından dolayı ölçülü miktarda tüketilmesi gerekmektedir.

KANI TEMİZLER 

Adaçayının en önemli faydalarından biriside solum yollarında meydana gelen balgamı, mideden kaynaklanan balgam salımını ve kanda meydana gelen mikropları temizlediği bilinmektedir.

SAKİNLEŞTİRİCİ

Adaçayının sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda bir bardak adaçayı rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlayacaktır.

BÖBREK TAŞLARINI DÜŞÜRÜR

Böbrekte ve mesanede meydana gelen taşların düşmesine yardımcı olur.  Böbrek ve mesane taşları için 80 gr adaçayını bir litre suyun içerisinde kaynatıp içebilirsiniz.

AŞIRI TERLEMENİN ÖNÜNE GEÇER 

Aşırı terleme şikâyetinden muzdaripseniz günde 1 miktar adaçayı içerek terleme sorunuzun azalmasını sağlayabilirsiniz.

SAÇ TELLERİNİN KALINLAŞMASINI SAĞLAR 

Saçlarınızı adaçayı ile durulayarak saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Bu durum hem saç tellerinizin kalınlaşmasına hem de saçlarınızın dökülmesine engel olacaktır.

BOĞAZ AĞRISI İÇİN ADAÇAYI 

Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa boğazınızda meydana gelen ağrıyı ve iltihaplanmayı adaçayı gargarası yaparak tedavi edebilirsiniz. Bunun için yapraklarını kaynattığınız adaçayını ılık bir şekilde ağzınızda bademciklerinize değecek şekilde gargara yapmanız yeterli olacaktır. 

DİŞ ETİ KANAMALARINA ADAÇAYI 

Diş etlerinizde çekilme ve kanama şikâyetiyle karşı karşıyaysanız yine bu sorunu adaçayı ile doğal yoldan tedavi edebilirsiniz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra adaçayı ile gargara yapmanız yeterli olacaktır.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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