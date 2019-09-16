0553 313 94 23

Adabaşı mevkisine atılan çöpler rahatsızlık veriyor

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce atılan çeşitli atıklar Adabaşı mevkisinde çöplük manzarasını andırıyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:54
Adabaşı mevkisine atılan çöpler rahatsızlık veriyor

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce atılan çeşitli atıklar Adabaşı mevkisinde çöplük manzarasını andırıyor.


Sinop’un Adabaşı mevkisinde kimliği belirsiz kişilerce atılan inşaat malzemeleri, plastik boru, çuval, masa, çöp poşetleri gibi çeşitli çöplerin yol kenarlarına ve yeşillik alanlardaki çöpler, deniz manzarası izlemek için bölgeyi ziyaret edenleri rahatsız ediyor. Konuyla ilgili vatandaşlar, “Bunlar çoğunlukla inşaat, hafriyat malzemeleri. Belediyenin çöplüğü yakındayken bu bölgelere atılması bizi çok rahatsız etti. Doğayı bozuyorlar. Adabaşı bölgesi rezalet durumda” dediler.



“İş yine belediyeye kalıyor”


“Burada suçu kimse belediyeye atmasın” diyen vatandaşlar, devamında; “Bunu görenler belediyeyi şikayet ediyor. Kesinlikle belediyenin suçu yok, çöpleri buraya atanlar siz veya biz yani vatandaşlardır. Ama bunun yapılması kesinlikle doğru değil. Hele bu derecede hafriyat çöpü olan kişilerin bunları atacağı yerin belli olması gerek, böyle doğaya atmamaları lazım. Böyle devam etmemeli, herkesin duyarlı olması gerekiyor” diye konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:54
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi konuşuldu
    1. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    2. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    3. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    4. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    5. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    6. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    7. İzmit’te tarihi protokol
    8. Rıza Kayaalp finalde
    9. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    10. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    11. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    12. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    13. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    14. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    15. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    16. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    17. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    18. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    19. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    20. Artiz Mektebi beğenildi
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı