SON DAKİKA
Ada için hava kalkanı: Türk F-16'ları Kıbrıs yolunda
Gündem

Ada için hava kalkanı: Türk F-16’ları Kıbrıs yolunda

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ada için hava kalkanı: Türk F-16’ları Kıbrıs yolunda

Orta Doğu’da artan gerilimin ardından Türkiye’nin, KKTC’nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir adım atması bekleniyor. İddiaya göre Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 savaş uçağı pazar günü Ercan Havalimanı’na konuşlandırılacak.

Bu stratejik konuşlandırma kararı, geçtiğimiz Pazartesi günü Ada’nın İran yapımı bir insansız hava aracıyla hedef alınmasının ardından geldi. Bu olay sonrası Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık, bölgeye farklı güçlerini konuşlandıracağını açıklamıştı.

 

Türkiye’nin hamlesi öncesinde, bölgedeki müttefik ve komşu ülkeler de Kıbrıs çevresine askeri varlıklarını kaydırdı:

Yunanistan: Pazartesi akşamı 4 adet F-16 gönderdi. Ayrıca Başbakan Miçotakis’in “filonun gururu” olarak tanımladığı Kimon fırkateyni de dahil olmak üzere iki gemiyi bölgeye sevk etti.

Fransa: Languedoc fırkateynini bölgeye ulaştırırken, Charles de Gaulle uçak gemisini yola çıkardı.

İtalya ve İspanya: Sırasıyla Federico Martinego ve Cristobal Colon fırkateynlerini göndereceklerini açıkladı.

İngiltere: Ada’daki hava üssünün hedef alınması üzerine anti-drone füzeleriyle donatılmış 2 Wildcat helikopterini sevk etti; HMS Dragon muhribinin ise önümüzdeki hafta bölgeye varması bekleniyor.

 

Yetkililer, Kıbrıs’taki bir İngiliz askeri üssünü korumak için hazırlanan HMS Dragon’un önümüzdeki haftaya kadar yola çıkmasının beklenmediği belirtmişti. BBC tarafından yapılan habere göre HMS Dragon, kısa süre önce bakımdan çıktı. Şu anda gemiye Portsmouth’ta mühimmat yükleniyor.

Bu bağlamda Type 45 sınıfı muhrip, Sir Keir Starmer’ın Salı günü HMS Dragon’un Akdeniz bölgesine konuşlandırılacağını doğrulamasından önce farklı bir görev için planlanmıştı.

