Acun'un takımına bir darbe daha!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, EFL Championship 8. haftasında Sheffield United'ın konuğu oldu. Konuk ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı.

EFL Championship 8. haftasında Hull City, kendi sahasında Sheffield United'ı konuk etti. Konuk ekip karşılaşmayı 2-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Sheffield United, karşılaşmanın 20. dakikasında Oli Mcburnie'nin attığı golle 1-0 öne geçerken ikinci yarısının son çeyreğinde ise Sander Berge'nin attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Mağlubiyet-Galibiyet eşitlendi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonda 8 karşılaşmada 3 galibiyet 3 galibiyet alırken 2 de beraberlik ile yeni sezona başladı. 8. haftanın sonunda ise 11. sıraya 11 puan ile yerleşti.

Eski Fenerbahçeliler değişti

Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Ozan Tufan ile Pelkas, oyunda değişiklik yaptılar. Karşılaşmanın 77. dakikasında Ozan Tufan oyundan çıkarken yeni transfer Pelkas ise ilk kez Hull City formasıyla sahaya adım attı.

Tanıdık isimler forma giyiyor

İngiliz ekibi Hull City bu sezon takıma tanıdık isimleri transfer etti. Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinan, Seri gibi Türkiye'nin yakından tanıdığı isimleri transfer etmişti.

Championship ekibi Hull City, Chelsea'den 19 yaşındaki orta saha Xavier Simons ve 18'lik orta saha Harvey Vale'yi 1 yıllığına kiraladı.



