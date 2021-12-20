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Gündem Acun'un kanalında skandal!
Gündem

Acun'un kanalında skandal!

Ahlaksız programlarıyla toplumu dejenere eden Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de bir büyük skandal daha yaşandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan astrolog Dinçer Güner, canlı yayında "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz" diyerek alçaklıkta zirve yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 18:07:11 - 2021-12-20 18:07:10
Acun'un kanalında skandal!

Ahlaksız programlarıyla toplumu dejenere eden Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8'de bir büyük skandal daha yaşandı. 

Astrolog Dinçer Güner, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Dinçer Güner stüdyoya şaklaban gibi koşarak giriş yaparken, sunucular Güner'e "Yeni yıla böyle mi gireceğiz?" sorusunu yöneltti.

O sırada canlı yayında olmadıklarını düşünen Güner ise pespaye bir cümle kurdu.

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Güner, "S..i tutarak yeni yıla giriyoruz" diyerek alçaklıkta zirve yaptı.

Galiz küfür karşısında stüdyoda iğrenç bir şekilde kahkahalar yükselirken sunuculardan Gülşen Yüksel "Hoş geldin, canlı yayındayız..." diyerek laf arasında küfürbaz Güner'i uyardı. Durumun farkına varan Güner kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

 

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