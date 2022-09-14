Acun'un Hull rüyası tutmuyor gibi!
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sene Premier Lig'i hedeflerken aldığı üst üste 3. mağlubiyetiyle küme düşme hattına iyiden iyiye yaklaştı
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sene Premier Lig'i hedeflerken aldığı üst üste 3. mağlubiyetiyle küme düşme hattına iyiden iyiye yaklaştı
Championship'in 9. haftasında Hull City, sahasında Stoke City'e 3-0 mağlup oldu, Ozan Tufan 76 dakika sahada kaldı.
Championship'in 9. hafta maçında Hull City, sahasında Stoke City'i ağırladı. MKM Stadı'nda oynanan maçı Stoke City 3-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmada Stoke City'e galibiyeti getiren golleri 25 ve 65. dakikalarda Baker ve 45. dakikada Wilmot kaydetti. Öte yandan Ozan Tufan ilk 11'de başladığı maçta 76 dakika sahada kaldı, sakatlığı bulunan Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı.
Küme düşme tehlikesi
Ligde oynadığı son 5 maçta 4. kez yenilen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu hafta da çok istediği ve beklediği galibiyete ulaşamadı ve 11 puanda kalarak küme düşme hattına biraz daha yaklaştı.
Şu an için 15. sırada olan Acun Ilıcalı'nın takımı bu hafta Swensea ile karşılaşacak.
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