Acun'a hiç beklemediği yerden tokat!

Toplum ahlakına dinamit döşeyen Survivor yarışmasının konseyinde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi tepki topladı. Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen sosyal medya hesabından Ilıcalı'ya isyan etti.

"Kahrımdan ölmüştüm"

Arzu Dikmen, Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle sitem etti. Anne Dikmen "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm." ifadelerini kullandı.