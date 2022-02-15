Acun'a hiç beklemediği yerden tokat!
Yurtdışından devşirdiği programlarla köşeyi dönen Acun Ilıcalı'ya eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen'den şok bir tepki geldi. Survivor All Star'da yaşanan kavganın ardından sosyal medya hesabından Acun'a isyan eden anne Dikmen, Turabi'nin oğluna "it" demesini hatırlatarak, "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm" dedi.
Toplum ahlakına dinamit döşeyen Survivor yarışmasının konseyinde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi tepki topladı. Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen sosyal medya hesabından Ilıcalı'ya isyan etti.
"Kahrımdan ölmüştüm"
Arzu Dikmen, Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle sitem etti. Anne Dikmen "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm." ifadelerini kullandı.