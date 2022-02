Acun'a hiç beklemediği yerden tokat!

Yurtdışından devşirdiği programlarla köşeyi dönen Acun Ilıcalı'ya eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen'den şok bir tepki geldi. Survivor All Star'da yaşanan kavganın ardından sosyal medya hesabından Acun'a isyan eden anne Dikmen, Turabi'nin oğluna "it" demesini hatırlatarak, "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm" dedi.