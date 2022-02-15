  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Acun'a hiç beklemediği yerden tokat!
Medya

Acun'a hiç beklemediği yerden tokat!

Yurtdışından devşirdiği programlarla köşeyi dönen Acun Ilıcalı'ya eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen'den şok bir tepki geldi. Survivor All Star'da yaşanan kavganın ardından sosyal medya hesabından Acun'a isyan eden anne Dikmen, Turabi'nin oğluna "it" demesini hatırlatarak, "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:54:00 -
Acun'a hiç beklemediği yerden tokat!

Toplum ahlakına dinamit döşeyen Survivor yarışmasının konseyinde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi tepki topladı. Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen sosyal medya hesabından Ilıcalı'ya isyan etti.

"Kahrımdan ölmüştüm"

Arzu Dikmen, Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle sitem etti. Anne Dikmen "Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay