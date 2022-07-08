Acun'a, Baro'dan büyük tepki! Neye uğradığına şaşıracak...

Mersin Barosu Başkanlığı, ünlü basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme’de yapılan düğün töreninde Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesi giyip formalite nikah kıymasına tepki gösterdi, kınadı. Acun Ilıcalı'nın haddini aştığını düşünen baro, bütün avukatlar adına özür beklediğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün, ünlü basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin'in Çeşme'de gerçekleşen düğün törenine takılıp orada formalite icabı nikah kıyan ve bu esnada avukat cübbeyi giyen Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Mersin Barosu Başkanlığı, yaptığı açıklamayla Ilıcalı'yı kınadı. Bakın neler söyledi.

Mersin Barosu, medya patronu Acun Ilıcalı'nın, Çeşme'de ünlü basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikah kıyması görüntüsüne sert tepki gösterdi.

Söylenenlere göre Barodan yapılan açıklamada, haddini aştığı belirtilen Ilıcalı'nın tüm avukatlardan özür dilemesi istendi.

'Avukat cübbesi, sadece avukatlar tarafından duruşmada giyilir!'

Acun Ilıca'nın cübbe giymesini kutsal değerlere saygısızlık olarak değerlendiren Mersin Barosu Başkanlığı yazılı açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

''Medya patronu Acun Ilıcalı, katıldığı bir düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikâh kıymıştır. Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda belirtildiği gibi kamu hizmetidir. Bu hizmetin özel bir cübbe ile ifası da aynı kanun kapsamında bir zorunluluktur. Avukat cübbesi sadece avukatlar tarafından ve sadece duruşmada giyilir. Avukat cübbesi, düğün törenlerinde, gezmelerde, eğlencelerde giyilebilecek ya da öylesine sırtınıza takıp çıkabileceğiniz sıradan bir kıyafet değil, adaletin ve bağımsızlığın sembolüdür. Kutsal cübbemiz kimsenin şov ya da magazin malzemesi yapılamaz. Avukat olmadığı halde bir avukatın onuru olan cübbesini giyip kutsal değerlerimize saygısızlık yaparak, magazin malzemesi olacak şekilde nikâh kıyan Acun Ilıcalı'yı şiddetle kınıyoruz."