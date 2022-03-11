Acun, Miha Zajc'ı istiyor

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'a İngiliz ekibi Hull City ve Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona talip oldu.

Fenerbahçe'de son olarak Trabzonspor maçında yıldızlaşan Miha Zajc'a Hull City'nin ilgisi sürüyor. İngiliz kulübü devre arasında da Sloven yıldız için hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin sezon sonu bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Öte yandan başarılı oyuncuya Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona da talip oldu. Sezon sonunda Zajc için teklilerin gelmesi beklenirken yönetimin 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcudan yüksek bir bonservis geliri beklentisi var.

Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 Süper Lig maçında 6 kez ağları havalandırdı.