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Spor Acun, kafayı Hatayspor'a taktı.. İki yıldızının peşinde!..
Spor

Acun, kafayı Hatayspor'a taktı.. İki yıldızının peşinde!..

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Hatayspor'da forma giyen 2 oyuncu için transfer teklif yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 11:39:00 -
Acun, kafayı Hatayspor'a taktı.. İki yıldızının peşinde!..

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Hatayspor'da forma giyen 2 oyuncu için transfer teklif yaptı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bu sezon kötü bir performans sergiledi.

Sezonu 51 puanla 19. sırada bitiren Şota Arveladze'nin takımı, gelecek sezon bir üst lige çıkmak için çalışmalarına şimdiden başladı.

Diğer yandan kadrosundaki hücum açığını kapatmak isteyen medya patronunun takımı, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen 2 oyuncuyu transfer etmek istediği öğrenildi.

"Hull City teklifte bulundu"
Radyospor'a konuşan Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, konuyla ilgili açıklama yaptı. Özat, "Hull City, Saba Lobjanidze ve Ayoub El Kaabi için teklifte bulundu. Biz de yönetim kurulumuzda bu konuyu konuştuk. Ancak henüz bir bonservis bedeli belirlemedik." dedi.

 

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