  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin harekatı için kritik saatler başladı

Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa destekleyecek mi? Muharrem İnce'den olay cevap!

3 milyonluk cipine doldurduğu benzinin fiyatından şikayet ediyordu! Reynmen'in o cipi nasıl aldığı ortaya çıktı..

Dolar için yok artık dedirten tahmin: Dolar o tarihte 6 liraya düşecek

2019 ve 2020'de ev alıp satanlar dikkat! İzahata çağırılacaklar

İhsan Şenocak'tan 'kadın cinayeti' açıklaması!

'Çav Bella'nın ardından yeni provokasyon! Camilerde Bülent Ersoy şarkısı çalındı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi duyurdu! 7,2 şiddetinde deprem

Onu bırak da eriğe gel utanmaz! Şahan yeni operasyon çekerken yakalandı

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında şok eden maymun çiçeği virüsü mesajı! 'Yok artık' dedirtti
Spor Acun Ilıcalı'nın takımı kancayı Seri'ye taktı
Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı kancayı Seri'ye taktı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'yi transfer etmek için çabalıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 21:09:00 -
Acun Ilıcalı'nın takımı kancayı Seri'ye taktı

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City transfer çalışmalarına başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri için düğmeye bastı.

Ajansspor'un Football Insider'dan aktardığı habere göre; Hull City, Jean Michael Seri transferiyle dikkat çeken bir hamle yapmayı planlıyor. Acun Ilıcalı'nın da Fildişi Sahilli futbolcuya sıcak baktığı ifade edildi.

Fildişi Sahilli futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maçta 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlarken takımının yeniden Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Fakat İngiliz ekibinin, Seri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyeceği ve Fildişi Sahilli futbolcuyla yollarını ayıracağı ifade edildi.

Ülkemizde bir dönem forma giyen Seri, Galatasaray forması giydiği 2019-2020 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmez futbolcularından biri olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay