Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, son dakikalarda 1 puanı kurtardı
İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City, sahasında Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 1 puanı uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle aldı.
İngiltere Championship'in 1. haftasında Hull City, MKM Stadyumu'nda Bristol City'i konuk etti. Karşılaşma son dakikalarda gelen gollerle 1-1 sona erdi.
Mücadelede Bristol City, 84. dakikada Fally Mayulu ile öne geçti. Hull City ise bu gole 90+1. dakikada Oscar Estupinan'ın penaltıdan attığı golle cevap verdi. Abdülkadir Ömür'ün 90 dakika sahada kaldığı karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Hull City ve Bristol City, sezona 1 puanla başlamış oldu.
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