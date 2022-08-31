  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Acun Ilıcalı'nın takımı deplasmanda dağılıyor
Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı deplasmanda dağılıyor

Hull City, Queens Park Rangers deplasmanından 3-1'lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 01:05:00 -
Acun Ilıcalı'nın takımı deplasmanda dağılıyor

Championship'in 7. haftasında Hull City, Queens Park Rangers'ın konuğu oldu.

Birçok oyuncusundan sakatlıkları nedeniyle faydalanamayan Hull City, QPR deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

QPR'a galibiyeti getiren golleri Ilias Chair, Ethan Laird ve Chris Willock kaydederken Hull City'nin tek golü Tyler Smith'ten geldi.

Bu sezon ligde evinde oynadığı üç maçı da kazanan Hull City, deplasmanda ise henüz galibiyet göremedi. Hull City deplasmanda oynadığı dört maçın ikisinden beraberlik ikisinden de yenilgiyle ayrıldı.

Hull City topladığı 11 puanla 5. sırada bulunurken QPR ise aldığı galibiyetle 11 puana ulaştı ve 6. sıraya yerleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23