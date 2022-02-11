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Gündem Acun Ilıcalı'nın kepazelikleri bitmiyor! Bu defa da...
Gündem

Acun Ilıcalı'nın kepazelikleri bitmiyor! Bu defa da...

Acun Ilıcalı'nın toplumun ahlaki yapısını bozmak için ithal ettiği programlardan Survivor'da büyük bir kepazelik yaşandı. TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de, Yunus Emre ve Hikmet kavgasında korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 21:28:00 - 2022-02-11 21:29:33
Acun Ilıcalı'nın kepazelikleri bitmiyor! Bu defa da...

 

Acun Ilıcalı'nın toplumun ahlaki yapısını bozmak için ithal ettiği programlardan Survivor'da büyük bir kepazelik yaşandı. TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de, Yunus Emre ve Hikmet kavgasında korkunç görüntüler ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın RTÜK kuralları gereği televizyonda yayınlanamadığını söylediği kavganın görüntüleri dijital platformda yayınlandı. Kavgada Hikmet'in kıyafetlerinin yırtılması ve Yunus Emre'nin el-kol hareketleriyle saldırması dikkat çekti. Görüntülerde birbirine giren yarışmacıları, çevredeki arkadaşları ve çekim ekibi sakinleştirdi. Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de sosyal medyada çok konuşulan detaylardan biri oldu.

 

 

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