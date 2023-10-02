Acun Ilıcalı'nın başına talih kuşu kondu! Türk devi sponsor oldu

Sahip olduğu ANEX Tour ve Neckermann markalarıyla İngiltere pazarına giren dünyanın önde gelen tur operatörlerinden ANEX Tour, 2023-24 Sky Bet Şampiyonası boyunca İngiliz futbol kulübü Hull City'nin resmi kol ve antrenman kıyafeti sponsoru oldu.

Antalya merkezli olarak faaliyet gösteren ANEX Tour, 25 yılı aşkın bir süredir dünya çapında hizmet sunan bir şirket olarak faaliyetlerine devam ediyor. ANEX, 2022 yılında Acun Ilıcalı tarafında satın alınan takıma sponsor olan son şirket oldu.

ANEX Tour CEO'su Vural Karasu, “Anex Tour, bu sezon Hull City'nin ana sponsoru olmaktan mutluluk duyuyor ve bu Şampiyona sezonunda Tigers'ı (Kaplanları) desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyor. Anex Tour Group bir seyahat devi ve dünyanın önde gelen seyahat şirketlerinden biri. Dünya çapındaki seyahat ağımız, müşterilerimizin kaliteli ürünü en iyi fiyata almasını sağlar ve İngiltere'de Neckermann Travel ve ANEX Tour markalarımız ile faaliyetteyiz. Hull City ile yeni ortaklığımız çerçevesinde yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Hull City Ticaret Müdürü Brett Caroll ise "Anex Tour'unHull City ile ortak olmayı kabul etmesinden büyük heyecan duyuyoruz. Ticari büyümemize devam ederken, başka bir sektörün lideri durumundaki bir organizasyonun Hull City ile ortak olduğunu görmek gerçekten büyük bir mutluluk. Sezon boyunca Türkiye'deki takımla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu

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