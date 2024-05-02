Acun Ilıcalı'nın acı günü! Hayatını kaybetti
AK Parti Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi ve Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti.
Acun Ilıcalı’nın amcası, AK Parti Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın kardeşi, merhum Kocaeli Huzurevi Derneğinin efsane başkanı Olcay Ilıcalı’nın eşi Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında vefat etti.
İlimizde bir dönem İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucular kurulu üyesi yapan yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı’nın cenazesi yarın (3 Mayıs 2024 Cuma) Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Acun Ilıcalı’nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı’ndaki aile mezarlığında defnedilecek.
Gürbüz Ilıcalı
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Gürbüz Ilıcalı, eski futbolcu ve Pendikspor'un başında bulunan Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in lisansını çıkarmıştı.
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