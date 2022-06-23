Acun Ilıcalı'dan olay paylaşım!
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, hakemlikten emekli olan efsane isim Fırat Aydınus'la halı sahada çektiği bir selfieyi paylaşarak futbolseverleri heyecanlandırdı.
Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, hakemlikten emekli olan efsane isim Fırat Aydınus'la halı sahada çektiği bir selfieyi paylaşarak futbolseverleri heyecanlandırdı.
Bu sezon itibarıyla hakemlik kariyerine nokta koyan Fırat Aydınus'un hakem yorumculuğu yapması beklenirken, medya patronu Acun Ilıcalı'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.
"Fırat Hoca keşke bizimle çalışsa"
Fırat Aydınus ile çekildiği bir selfieyi paylaşan ünlü medyacı fotoğrafın altına "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa." yazarak heyecanlandırdı.
Bu paylaşımın ardından Türk futbolunun sevilen hakemlerinden biri olan Aydınus'un Exxen'de Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacağı üzerinde duruldu.
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