Acun Ilıcalı ve Melih Gümüşbıçak'a tepki yağdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Ajax Beşiktaş maçını anlatan spiker Melih Gümüçbıçak'ın maçın hakemi Benoit Bastien'i sürekli eleştirmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta Borussia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'a da boyun eğdi.

Exxen platformunda yayınlanan maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak tepki çekti.

Sosyal medyada gündem oldu

Futbolseverler, karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien'i Beşiktaş'ın aleyhine verdiği çoğu kararda eleştiren spiker Melih Gümüşbıçak'a tepki gösterdi. Kullanıcılar spikerin abartılı yorumlar yaptığını belirtirken, sürekli hakemden yakınmasına isyan etti. Futbolseverler, Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki kalite farkı açıkça belli olurken halen hakem eleştirilmesinden dolayı hem Acun Ilıcalı'ya hem de Melih Gümüşbıçak'a tepki gösterdi. Bazı futbolseverler ise yayının donması nedeniyle sitemde bulundu.