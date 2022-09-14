Acun Ilıcalı Şota'yı kovup o Türkü hoca yapacak! Yok artık dedirten hamle
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirileceği iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de işler kötü gidiyor.
İngiltere Championship'e iyi başlayan Şota ve öğrencileri, son 5 haftada 4 kez yenildi.
9.hafta maçında evinde Stoke City ile karşılaşan Hull City, 3-0 yenilerek hayal kırıklığı yarattı.
Türk futbolcu Ozan Tufan, Galatasaray'ın eski yıldızı Seri ve Denizlispor'da da oynayan Oscar maça ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'den gelen Yunan oyuncu Pelkas ise sonradan oyuna girdi.
Sergen Yalçın iddiası
Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze'nin kulüp başkanı Acun Ilıcalı'ya rapor sunacağı belirtildi.
9.hafta itibariyle 11 puanda kalan Championship ekibi, küme düşme hattına yaklaştı.
Acun Ilıcalı'nın bir sonraki hafta yapılacak Swensea maçından mağlubiyet alınması durumunda Şota'yı gönderebileceği iddia ediliyor.
Beşiktaş'ı 2020-2021 Süper Lig sezonunda şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın Hull City'in alternatif hoca listesinde olduğu konuşuluyor.