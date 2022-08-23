Acun Ilıcalı, şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.

Cezayir basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar listesine Hull City de dahil oldu. Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş'ın gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'ye çevirdiği öne sürülmüştü. Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldiği belirtilmişti.

Boşta olan Cezayirli yıldızın menajerinin, siyah-beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon euro talep ettiği kaydedilmişti. Feghouli'nın menajeri, oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söylemişti.

Ceyhun Kazancı ise Feghouli'yi beğendiklerini ancak kafalarındaki rakamın bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1.5 milyon euro civarında olduğunu ifade etmişti. Kazancı, bu rakam üzerinden bir görüşme yapmak isterlerse kapılarının kendilerine açık olduğunu söylemişti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Feghouli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a transfer olmuştu. Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi. 162 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giren Feghouli, 34 gol katkısı sağladı. Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takım formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı. 19 gol attı.



