  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Acun Ilıcalı, şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor!
Spor

Acun Ilıcalı, şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 16:19:00 -
Acun Ilıcalı, şimdi de Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istiyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.

Cezayir basınında yer alan habere göre; bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen takımlar listesine Hull City de dahil oldu. Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş'ın gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'ye çevirdiği öne sürülmüştü. Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldiği belirtilmişti.

Boşta olan Cezayirli yıldızın menajerinin, siyah-beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon euro talep ettiği kaydedilmişti. Feghouli'nın menajeri, oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söylemişti.

Ceyhun Kazancı ise Feghouli'yi beğendiklerini ancak kafalarındaki rakamın bonuslar ve imza parasıyla beraber toplam 1.5 milyon euro civarında olduğunu ifade etmişti. Kazancı, bu rakam üzerinden bir görüşme yapmak isterlerse kapılarının kendilerine açık olduğunu söylemişti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Feghouli 2017-2018 sezonunda West Ham United takımından Galatasaray'a transfer olmuştu. Cezayirli oyuncu 5 sezon Galatasaray forması giydi. 162 karşılaşmada sarı kırmızılı formayı giren Feghouli, 34 gol katkısı sağladı. Sofiane Feghouli Cezayir Milli Takım formasıyla 54 karşılaşmada görev aldı. 19 gol attı.

 


Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!
Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!

Medya

Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Ayak tırnağı mantarı için 3 basit yöntem! Evde doğal tedavi
Ayak tırnağı mantarı için 3 basit yöntem! Evde doğal tedavi

Kadın - Aile

Ayak tırnağı mantarı için 3 basit yöntem! Evde doğal tedavi

Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!
Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Spor

Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!
Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Spor

Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!
Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Medya

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Acun Ilıcalı'ya darbe üstüne darbe!
Acun Ilıcalı'ya darbe üstüne darbe!

Spor

Acun Ilıcalı'ya darbe üstüne darbe!

Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler
Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Kadın - Aile

Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Yüksek tansiyona iyi gelen besinler
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler

Kadın - Aile

Yüksek tansiyona iyi gelen besinler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23