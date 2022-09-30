Acun Ilıcalı o ismi kovdu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den yapılan açıklamada, Shota ile karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılık kararı alındığı, yardımcı antrenör Peter van der Veen'in de takımdan ayrıldığı ve geçici teknik direktörlük görevine Andy Dawson'ın getirildiği belirtildi.

Hull City'den yapılan resmi açıklama şöyle;

'Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yollarını ayırmıştır. Yardımcı antrenör Peter van der Veen'in kulüpten ayrılacağını da doğrulayabiliriz.

Andy Dawson, kalıcı bir atama yapılana kadar geçici baş antrenör rolünü üstlenecek.

Acun Ilıcalı'dan açıklama

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, "Milli takım arasında Shota ile takımın gidişatı ve kulübün geleceğini tartışmak için birkaç görüşmemiz oldu. Bu toplantılar devam ederken, görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Shota ve Peter, buradan teşekkürlerimizle, en büyük saygılarımızla ve geleceğe yönelik sevgi dolu dileklerimizle ayrılıyor. 'Odak noktamız şimdi Andy'yi ve takımı desteklemek ve bu kulübü ileriye taşımak için mümkün olan en iyi adayı bulmak.' dedi.

İnanılmaz düşüş

İngiltere Championship'te son olarak Swansea City'ye deplasmanda 3-0 mağlup olan Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze'nin de geleceği tartışılmaya başlandı. Sezona Bristol City, Norwich City ve Coventry galibiyetleriyle başlayan ve ligde bir ara liderliğe kadar yükselen Hull City son 6 maçında 5 mağlubiyet alarak 20'nci sıraya kadar geriledi.