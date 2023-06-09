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Spor Acun Ilıcalı kararını resmen verdi! Sürpriz adım için İrlanda'ya geliyorlar
Spor

Acun Ilıcalı kararını resmen verdi! Sürpriz adım için İrlanda'ya geliyorlar

Yeniakit Publisher
2023-06-09 10:47:00 -
Acun Ilıcalı kararını resmen verdi! Sürpriz adım için İrlanda'ya geliyorlar

İngiltere'de Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, bir takım daha satın aldı. İrlanda Premier Ligi’nde mücadele eden Shelbourne FC'nin hisselerini aldığını açıklayan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınladı.

İngiltere'de Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, bir takım daha satın aldı. İrlanda Premier Ligi’nde mücadele eden Shelbourne FC'nin hisselerini aldığını açıklayan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yayınladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, yeni bir kulüp satın aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İrlanda ekiplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu.

Acun Ilıcalı: "Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz."

Shelbourne FC, şu ana kadar İrlanda liginde oynadığı 19 maçta 29 puan topladı. Kulüp, 10 takımlı ligde 5. sırada yer alıyor.

 
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