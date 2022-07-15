Acun Ilıcalı karalar bağladı! Paylaşımı dikkat çekti...

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden ve Başakşehir'e imza atan Mesut Özil için bir paylaşımda bulundu.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan ve Başakşehir'e imza atan Mesut Özil için bir paylaşımda bulundu.

Ilıcalı paylaşımında; "Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu. Dünyada aktif en iyi birkaç 10 numaradan birisin benim için. Heyecanla futbolunu bekliyorum. Büyük başarıların devam etsin güzel insan." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olmasında da büyük çaba harcamıştı.

HULL CITY'DEN BONSERVİS REKORU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Keane Lewis-Potter'ı bonuslar dahil yaklaşık 20 milyon pounda Premier Lig ekibi Brentford'a gönderdi. Bu bedel, Hull City'nin satış rekoru olarak kulüp tarihine geçti. Brentford, oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ACUN ILICALI 'SATMAYACAĞIM' DEMİŞTİ...

Ocak ayında kulübün kontrolünü alan Acun Ilıcalı, düzenlediği bir basın toplantısında genç yıldız Lewis-Potter'a yaklaşık 15 milyon euroluk teklif olduğu ve kararının ne olacağı yönündeki soruya; "Keane Lewis-Potter'ı satmayacağız. Kulübümüzde bu kadar büyük bir teklif gören bir oyuncuya sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Şu anda 20 milyon sterlin ödeseler bile onu satmayacağım." yanıtını vermişti.



