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Spor Acun Ilıcalı işi abarttı
Spor

Acun Ilıcalı işi abarttı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Polonyalı forvet Robert Lewandowski ile bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 13:31:00 -
Acun Ilıcalı işi abarttı

Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı, fotoğrafa "Neden olmasın?" notunu düştü.

Televizyoncu ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Bayern Münihli süper yıldız Robert Lewandowski ile fotoğraf paylaştı.

Ilıcalı ayrıca, paylaşımında "Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı sonrası Lewandowski'nin Hull City'e gelme ihtimalini değerlendiren futbol severler, 'Yok artık. Abarttın Acun' yorumları yaptı.

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