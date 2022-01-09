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Spor Acun Ilıcalı İngiltere'de yıkıldı
Spor

Acun Ilıcalı İngiltere'de yıkıldı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship'te mücadele eden Hull City, Everton'a 3-2 mağlup olarak FA Cup'tan elendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 15:32:00 -
Acun Ilıcalı İngiltere'de yıkıldı

Acun Ilıcalı'nın kısa süre önce satın aldığı Hull City maçlarını oynamaya devam ediyor. İngiltere'de Championship'te mücadele eden Hull City, FA Cup 3. Turu maçında Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton ile karşı karşıya geldi. Stada tezahüratlarla gelen Acun Ilıcalı, maç sonunda şoku yaşadı.

Acun Ilıcalı'nın tribünde takip ettiği maça ilgi çok büyüktü. Fakat Ilıcalı'nın takımı 3-2 mağlup olarak kupadan elendi.

Hull City'nin gollerini 1. dakikada Tyler Smith ve 71. dakikada Ryan Longman kaydetti. Everton'ın golleri 21. dakikada Demarai Gray, 31. dakikada Andre Gomes ve 99. dakikada Andros Townsend'den geldi. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 117. dakikada Salomon Rondon'un yerine oyuna girdi.

 

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