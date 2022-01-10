Acun Ilıcalı iki ismi Türkiye'den götürüyor

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı transfer etmek üzere. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye 110 milyon liralık katkı sağlayacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc ile yollar ayrılıyor.

Kadroda düşünülmeyen bu iki oyuncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya vardı.

110 milyon TL bonservis bedeli

Sarı-lacivertli takım, bu iki oyuncu için İngiliz ekibinden 7 milyon Euro (110 milyon TL) bonservis bedeli alacak.

Bilindiği üzere, Fenerbahçe Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı 2019 yılında İtalyan ekibi Empoli'den 3 milyon Euro bonservis bedeli ve Salih Uçan'ı kiralık vererek almıştı.

(Ajansspor)