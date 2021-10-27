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Spor Acun Ilıcalı Hull City'yi alıyor
Spor

Acun Ilıcalı Hull City'yi alıyor

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için görüşmeleri sürüyor. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştı. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin (35,5 milyon euro) ödeyeceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:03:00 -
Acun Ilıcalı Hull City'yi alıyor

Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerinde sona geldi. Kulübün sahibi olan Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlin (35,5 milyon euro) ödeme yapacağı aktarıldı.

Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

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