Acun Ilıcalı bile şaştı kaldı bu işe! İngilizlerin şoku...

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. Ligin 40'ncı hafta mücadelesinde Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk oldu. Mücadelede tam 8 gol kaydedilirken, Hull City'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan karşılaşmaya damga vurdu.

Fenerbahçe'den ayrılarak Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekibi Hull City'nin yolunu tutan Ozan Tufan, takımının 40'ncı hafta mücadelesinde konuk olduğu Sunderland karşısında mücadeleye adeta damga vurdu.

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Sunderland deplasmanında tanıdık isimleri ilk 11'de başlattı. Sarı-siyahlılarda Allahyar Sayyadmanesh, Jean Michael Seri, Dimitris Pelkas, Adama Traore ve Ozan Tufan ilk 11'de forma şansı buldu.

Heyecan dolu maçta gol perdesini açan isim Ozan Tufan oldu. 28 yaşındaki orta saha, 11'inci dakikada Regan Slater'in pasında fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte Hull City deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Maça iyi başlayan Hull, henüz 11. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle deplasmanda öne geçti. Taraftarı önünde çabuk reaksiyon veren ev sahibi, 21. dakikada Joe Gelhardt ile eşitliği yakaladı, 22. dakikada Amad Diallo ile üstünlük golünü buldu.

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Karşılaşmanın 25'inci dakikasında sahneye bu kez bir başka Fenerbahçeli Allahyar Sayyadmanesh çıktı. Allahyar takımına beraberliği getirirken ilk 45 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ozan Tufan'a ilk golde asist yapan Regan Slater, 66'ncı dakikada takımını deplasmanda 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Sunderland'in kazandığı penaltıda fileleri havalandıran Amad Diallo bir kez daha skora eşitliği getirdi.

Sunderland'de Patrick Roberts'in asistinde Jack Clarke fileleri havalandırdı ve ev sahibi takım 81'inci dakikada 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.

90+8. dakikada kazanılan penaltıda hata yapmayan ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Ozan Tufan, sonucu belirledi ve karşılaşma 4-4'lük eşitlikle sona erdi.