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Spor Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe'deki bomba ayrılık! Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklaması
Spor

Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe'deki bomba ayrılık! Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-06-20 21:36:00 - 2024-06-20 21:51:35
Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe'deki bomba ayrılık! Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklaması

Fenerbahçe Yöneticisi Acun Ilıcalı, sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

''BİZ ARZU ETSEYDİK BATSHUAYI'Yİ TAKIMDA TUTARDIK''

Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.

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