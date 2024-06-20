Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe'deki bomba ayrılık! Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklaması

Dünyaca ünlü finans yazarı ve ekonomist Harry Dent, 2025 yılında 'tarihin en büyük ekonomik çöküşünün' yaşanacağını ve etkilerinin Büyük Buhran'dan daha büyük olacağını söyledi. Fox News'e konuşan Dent, merkez bankaları tarafından şişirilen ekonomik balonun henüz patlamadığını belirterek yaklaşan kriz için uyarıda bulundu.

Dent, "1925-29 yılları arasında patlayan balon doğal bir süreçti, arkasında herhangi bir teşvik yoktu. Fakat bu defa durum farklı ve daha önce böylesi yaşanmadı" dedi. Ekonominin sürekli teşviklerle ayakta tutulduğunu ifade eden Dent, "Balon 14 yıldır şişiyor. Normalde beş ila altı yılda patlaması gereken balon, bu defa uzun sürdü. Dolayısıyla 2008-2009 krizinden daha büyük bir çöküş bekliyoruz" dedi.

BORSALARDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ BEKLENTİSİ

ABD hisse senetleri, Mayıs ayını Nasdaq'ın yüzde 6.9'luk, S&P 500'ün yüzde 4.8'lik ve Dow Jones'un yüzde 2.3'lük artışıyla kapattı. Ancak Dent, bu yükselişin geçici olduğunu belirterek, Amerikan borsalarında büyük düşüşler öngörüyor. Dent, "S&P'nin zirveden yüzde 86, Nasdaq'ın ise yüzde 92 düşeceğini göreceğiz. Nvidia gibi şirketler bile yüzde 98 değer kaybedecek. Tarihte sonu kötü bitmeyen tek bir balon bile olmadı ve bu seferki çok daha büyük ve hacimli" dedi.

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK

Aralık ayında da benzer uyarılarda bulunan Dent, piyasanın dip noktalarının 2025'in başları ile ortaları arasında görülebileceğini söyledi. Gayrimenkul krizinin balonun merkezinde olduğunu belirten Dent, konut fiyatlarının 2012'nin en düşük seviyelerine ineceğini öngörüyor. Dent, "Tarihte hiçbir zaman konutlar bu kadar yaygın bir şekilde sahiplenilmemişti. Çin ve Japonya gibi ülkelerde zenginler, potansiyel bir piyasa çöküşüne karşı teminat olarak artan sayıda boş mülk satın alıyor" dedi.

KRİZİN SORUMLUSU HÜKÜMETLER

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bazı eleştirmenler Dent'in hipotezlerini "çılgınca" bulurken, onu korku tacirliği yapmakla suçluyor. Merkez bankalarının havadan para basma gücünün büyük krize neden olacağını savunan Dent, "Hükümet bu balona tamamen yapay bir ilaç enjekte etti. Hiçbir şeyi bedavaya elde edemezsiniz ve balonlar her zaman patlar. Bu çok ama çok yüksek bir olasılıktır" şeklinde konuştu.