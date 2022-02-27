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Spor Acun Ilıcalı 6 hafta sonra nefes aldı
Spor

Acun Ilıcalı 6 hafta sonra nefes aldı

İngiltere Championship'te son haftalarda kötü sonuçlar alan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Peterborough United'ı 3-0 mağlup ederek altı hafta sonra kazanmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 12:10:00 -
Acun Ilıcalı 6 hafta sonra nefes aldı

İngiltere Championship'te küme düşme korkusunu hissetmeye başlayan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Peterborough United'ı deplasmanda 3-0 yendi ve 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Acun Ilıcalı'nın satın almasının ardından Türk futbolseverlerinin yakından takip etmeye başladığı Hull City, Peterborough'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Hull City, küme düşme hattındaki rakibi karşısında Tyler Smith (25) ve Lewis Potter'in (51,70) iki golüyle sonuca gitti. 6 maç sonra kazanan Hull City, puanını 37 yaptı ve derin bir nefes aldı. Teknik direktör Şota Arveladze ise İngiliz ekibiyle 8. maçında ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Üst üste üçüncü maçını da kaybeden Peterborough ise 21 puanda kalırken son sıraya geriledi.

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