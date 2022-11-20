Acun gözünü, Galatasaray'ın yıldızına dikti!

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün'ün, Hull City'den milli futbolcu Doğukan Sinik'le takas edileceği iddia edildi.

Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Erden Timur önderliğinde Hull City ile tarihi takasa hazırlanıyor.

Sezon başında Muaro Icardi, Juan Mata, Mertens, Lucas Torreira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, Hull City'de istediği şansı bulamayan Doğukan Sinik'in peşine düştü.

Acun Ilıcalı 4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Antalyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığı transfer ettiği Doğukan Sinik önce sakatlığı, sonra formsuzluğu nedeniyle istediği şansı bulamadı.

23 yaşındaki futbolcu, 21 haftalık periyotta ilk 11'de sadece iki kez başlarken 10 maçta şans buldu. 1 asist yapabildi.

Türkiye A Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Acun Ilıcalı ile görüşerek oyuncuyu istedi.

Acun Ilıcalı'nın konuya olumlu yaklaştığı öğrenilirken Doğukan Sinik için Yunus Akgün ve bir miktar para istediği iddia ediliyor.

Galatasaray tarafının talebi teknik direktör Okan Buruk ile konuştuktan sonra kararını bildiriceği öğrenildi.

Galatasaray'ın en az kazanan futbolcularından olan Yunus Akgün ilk 11'deki yerini kaybetmiş durumda.