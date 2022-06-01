Açtı ağzını yumdu gözünü! Dahili kemirgenler, sinsiler, dedikoducu mürailer! Yatacak yeriniz var mı acaba?"

Salih Tuna, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı" herzesini yumurtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan hareketle muhalefetin röntgenini çekti. "Dahili kemirgenler, sinsiler, kalplerinde hastalık olan dedikoducu mürailer, yatacak yeriniz var mı acaba?" diye soran Tuna, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Gerçeklerle yalanların bu denli yer değiştirdiği başka bir dönem olmuş mudur acaba?

Hadi "dönemden" vazgeçtim; bir yer, bir yöre var mıdır?

Bizzat tanık olmam da şart değil hani; bir filmde veya oyunda izlemiş miyim? Yahut bir romandan okumuş olabilir miyim?

Birkaç şey aklıma düştü, düşmedi değil, ama bu dönemde idrak ettiğimiz fecaatin yanında lafı bile olmaz.

Hafızamı zorladım zorladım ve nihayet buldum:

Yakup Kadri'nin "Yaban" romanındaki ana karakteri Ahmet Celal'in tanık olduğu köylülerde, gerçeklerle yalanlar bugünküne benzer şekilde yer değiştirmişti.

Şöyle:

Anadolu'daki bu köylülere göre düşman orduları aslında kurtarıcılarmış! Yani, Kraliçe'nin bizi çetelerin elinden kurtarmak için gönderdiği yeşil sarıklı evliyalarmış. Zaten Kraliçe de bizi kurtardıktan sonra Müslüman olacakmış...

Böyle inanıyorlarmış.

İstiklal Savaşı'nda, Mustafa Kemal Paşa'nın yanında düşman ordularına karşı direnenler mi?

Romandan okuyalım: "Hepsi ipten kazıktan kaçmış, kötü kişi imiş... Bütün memleketi haraca kesmişler. Vergiyi, aşarı alır, kendileri yerlermiş..."

Hülasa edecek olursak, bu köylülerin nezdinde işgal orduları kurtarıcı, kurtarıcılar da dolandırıcı-hırsız çetelermiş.

Gerçekler şimdi de bu denli korkunç şekilde tersyüz edilmiyor mu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un geçenlerde attığı şu tweet'i bunun örneği değil mi: "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı..."

Hayır, münferit değil. Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz'daki "ölümüne" direnişin Başkumandanına, "Kaçacak!.." demedi mi?

Muhalif güruh gerçekleri çarpıtma konusunda topyekûn böyle değil mi?

AK Parti'ye düşman orduları gibi karşı çıkıp da, AK Parti'nin 2011 öncesine, kendi ifadeleriyle "fabrika ayarlarına dönmesine" aşeren başta Davutoğlu olmak üzere bilumum Babacangiller ile ittifak kurmayı, gerçekleri tersyüz etmeden izah etmeleri mümkün mü?

Malumunuz, 2011 öncesinin AK Parti'sini FETÖ de çok özlüyor!

Ki, bu özlenen AK Parti'yi 1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından kurmak için dönemin AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanı Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında "istikşafi" görüşmeler yapılmış, "Erdoğan 2011'den sonra çok değişti" diyen tayfa da "restorasyon süreci" tesmiye ederek alkış tutmuştu.

Uzun lafın kısası, "siyasi cambazlık" marifetiyle AK Parti'yi ruhundan yani Erdoğan'dan kopartmaya çalışmışlardı.

Sayın Erdoğan'a "onursal lider" diyerek ta 2015'lerde devre dışı bırakacaklardı.

Başaramadılar...

Başarıya ulaşamamanın nedenlerinden biri olarak da Berat Albayrak'ı gördüler. O günden itibaren de sistemli bir şekilde ona saldırarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la kaim kalenin surlarını yıkmayı hedeflediler.

Sonuç itibarıyla...

Yüzde 25'le devraldığı enflasyonu pandemi koşullarına rağmen yüzde 11'lerde teslim eden Sayın Albayrak en ihtiyaç duyulduğu bugünlerde maalesef yok.

Gerçeği tersyüz ederek matine-suare saldıranların temsilcileri nihayetinde görevlerini yaptılar, yerlerini de buldular. Malum 6'lı masa etrafında, Biden'ların himayesinde siyaset yapacak kadar zillete duçar oldular.

Ya bu saldırılara çanak tutanlar?

Dahili kemirgenler, sinsiler, kalplerinde hastalık olan dedikoducu mürailer, yatacak yeriniz var mı acaba?"